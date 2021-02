Attacco in Congo, morti l’ambasciatore italiano Attanasio e un carabiniere

Gravissimo attacco a Goma, nella Repubblica Democratica del Congo. La Farnesina in

una nota conferma il decesso dell’Ambasciatore d’Italia nella Repubblica Democratica del Congo Luca Attanasio e di un militare dell’Arma dei Carabinieri facente parte della scorta al convoglio. Attanasio sarebbe stato colpito da una serie colpi d’arma da fuoco e deceduto a seguito delle ferite riportate. L’ambasciatore ed il militare stavano viaggiando a bordo di una autovettura in un convoglio della Monusco, la missione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella Repubblica Democratica del Congo. La matrice dell’attacco non è ancora chiara.