Basilicata e Molise in rosso, Sardegna in bianco. I nuovi colori in vigore da lunedì

Zona rossa per Basilicata e Molise, arancione per Lombardia, Marche e Piemonte, mentre la Sardegna conquista l’agognato bianco che consente un vigoroso allentamento delle restrizioni. Dall’arancione al giallo la Liguria.

Sono i cambi di colore nell’ordinanza appena firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, e che entreranno in vigore da lunedì primo marzo.

Un sistema, quello dei colori, che è oggetto di un serrato confronto all’interno dell’esecutivo e soprattutto fra il governo e le Regioni. Cresce il pressing per la revisione dei parametri che determinano l’attribuzione delle fasce di rischio e, soprattutto, come richiesto da uno schieramento ormai ampio capeggiato dal governatore della Liguria e leader di “Cambiamo” Giovanni Toti, per una più circoscritta perimetrazione delle aree, non più su base regionale ma provinciale o comunale, per consentire di circoscrivere con efficacia i focolai senza penalizzare territori troppo ampi che presentano al loro interno situazioni molto differenziate.