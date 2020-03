GUIDO BERTOLASO POSITIVO AL COVID – 19.

In un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, Guido Bertolaso ha annunciato di essere risultato positivo al tampone per il Coronavirus. Oltre a spiegare che per ora i sintomi sono ridotti a qualche linea di febbre, il consulente della Regione Lombardia e della Regione Marche ha spiegato che continuerà a seguire i lavori per la realizzazione dell’ospedale presso la Fiera di Milano e che ha provveduto a isolarsi e mettersi in quarantena assieme al suo staff