Buon compleanno Benedetto

Oggi Joseph Ratzinger, il Papa Emerito Benedetto XVI, compie 93 anni. Nato nella Bassa Baviera, iniziò gli studi in filosofia e teologia cattolica subito dopo la fine della II guerra mondiale e nel 1951 fu ordinato sacerdote. Dopo essere diventato docente di teologia presso vari atenei tedeschi, nel 1962 partecipò ai lavori del Concilio Vaticano II come consulente del cardinale Frings e successivamente continuò a insegnare in diverse università tedesche. Nel 1977 fu ordinato arcivescovo di Monaco di Baviera e, dopo pochi mesi, fu creato cardinale da Papa Paolo VI. Nel 1981 iniziò la collaborazione con Giovanni Paolo II che lo nominò prefetto della Congregazione per la dottrina per la fede, dando vita ad un binomio interrotto solo dalla morte di Karol Wojtyla nell’aprile del 2005. Nel conclave seguente, Ratzinger viene eletto Papa all’età di 78 anni e sceglie il nome di Benedetto XVI spiegando così di volersi riallacciare ad un Pontefice che guidò la chiesa in un momento travagliato a causa della prima guerra mondiale e che si dimostrò un autentico profeta di pace.

Tutti abbiamo ancora negli occhi il suo atto più forte: dopo quasi 8 anni, l’undici febbraio 2013, annuncia la sua rinuncia al ministero petrino che sarebbe entrata in vigore un paio di settimane dopo.

Da quel momento Joseph Ratzinger vive nel monastero Mater Ecclesiae, dedicandosi ancora a letture ed approfondimenti filosofici e teologici.

Augurandogli buon compleanno, ci affidiamo alla sua preghiera in questo tempo travagliato, affinché l’uomo torni alla sua vera identità, alla sua naturale vocazione al bene seguendo le orme della Verità che ci rende veramente liberi.