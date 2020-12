Calcio in lutto, è morto Paolo Rossi: regalò all’Italia il Mondiale ’82

Lutto nel mondo del calcio: è morto Paolo Rossi, il bomber dell’Italia che, nel 1982, fece esplodere le piazze vincendo il Mondiale in Spagna. Stroncato a 64 anni da un male incurabile, insieme a Roberto Baggio e Christian Vieri detiene il record italiano di marcature nei Mondiali a quota 9 gol ed è stato il primo giocatore (eguagliato dal solo Ronaldo) ad aver vinto nello stesso anno il Mondiale, il titolo di capocannoniere di quest’ultima competizione e il Pallone d’oro. Pablito occupa la 42ª posizione nella speciale classifica dei migliori calciatori del XX secolo pubblicata dalla rivista World Soccer. Nel 2004 è stato inserito nel FIFA 100, una lista dei 125 più grandi giocatori viventi, selezionata da Pelé e dalla FIFA in occasione del centenario della federazione. Lascia la moglie Federica Cappelletti, sposata in seconde nozze nel 2010, e tre figli: Sofia Elena, Maria Vittoria e Alessandro.