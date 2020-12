Cari governatori di destra, se la pensate come Speranza risparmiateci l’ipocrisia

Cari governatori di centrodestra che volete il lockdown totale natalizio, risparmiatevi le interviste tipo quelle che campeggiano oggi sulle pagine dei quotidiani: “Sì alla zona rossa ma servono ristori totali per le attività”. Dai, lo sapete anche voi che è una presa per i fondelli e la prima intelligenza a risultarne offesa è la vostra.

Ci sono anche posizioni alternative che appaiono dettate da un equilibrato buon senso, come quella di Giovanni Toti. Ma, restando nell’ambito dei “chiusuristi”, più lineari degli sceriffi di destra appaiono perfino Speranza e compagni. I quali al pari dei governatori barricaderi vogliono il lockdown, ma non fantasticano su futuribili ristori totali per farlo digerire. Lo vogliono e basta. E, in una ideale linea retta che tracci le varie gradazioni di realismo, meglio ancora il premier Conte, che non lo vorrebbe perché sa che non abbiamo né i soldi né il sistema né il non-debito della Germania (e comunque in Germania non c’è esattamente un lockdown).

A Giuseppi peraltro non si può rimproverare di non averci avvisato. Lui ce lo aveva detto che a novembre ci chiudeva per farci passare un Natale “sereno”. Più “state sereni” di così…