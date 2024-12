Cecilia Sala, il carcere di Evin e il rispetto dei diritti fondamentali

La vicenda di Cecilia Sala, la giornalista rinchiusa nella famigerata prigione iraniana di Evin, mette nuovamente alla prova il governo italiano dopo il caso di Alessia Piperno. La Farnesina è chiamata a dimostrare la propria capacità di gestire una delicata questione diplomatica. Sala è “in buona salute” e il governo italiano sta lavorando “in maniera davvero molto intensa” e “con grande discrezione” per riportarla a casa, ha detto a Rai News il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a proposito dell’arresto a Teheran della podcaster italiana.

Il ministro ha sottolineato la necessità di osservare la “massima riservatezza sulla vicenda” come accadde per Piperno. Sala è “detenuta in una situazione tranquilla, è sola in una cella”. “Non possiamo dire altro al momento, stiamo monitorando la situazione con molta attenzione”, ha aggiunto il titolare della Farnesina, precisando che al momento non si conoscono i capi di imputazione della giornalista.

Diplomazia degli ostaggi, la pista dietro il caso Sala

“La situazione generale è com­plicata, ma non c’entra” il depotenziamento del regime iraniano, con le crisi in Siria e Libano, dice a La Stampa il giornalista e attivista Taghi Rahmani. “Questo è un classico pattern del regime che conosciamo bene, fanno sempre così, è successo con la Francia qualche mese fa quan­do hanno preso in ‘ostaggio’ due sindacalisti. All’indomani dell’arresto di due iraniani a Mi­lano su mandato americano ec­co la risposta, la giornalista ita­liana ha fatto al caso loro, le da­te coincidono. È possibile che abbiano fermato Sala in tutta fretta per negoziare con Roma prima dell’estradizione”.

Rahmani si riferisce all’arresto di un cittadino iraniano di 38 anni, Mohammad Abedini Najafabadi, avvenuto a Milano il 18 dicembre. L’uomo, ricercato dalle autorità statunitensi, proveniente da Istanbul, è stato fermato dalla Digos in collaborazione con l’Ufficio di polizia di frontiera, la Direzione centrale della polizia di prevenzione e l’Interpol. L’arresto è avvenuto in esecuzione di un mandato dell’Autorità giudiziaria americana, che lo accusa di associazione a delinquere finalizzata alla violazione dell’International Emergency Economic Powers Act e di supporto materiale al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC), considerato dagli USA un’organizzazione terroristica.

Chi è l’iraniano arrestato a Milano

Secondo i procuratori americani, Abedini avrebbe fornito componenti elettronici per la costruzione di droni letali, utilizzati in attacchi che hanno provocato la morte di tre militari statunitensi in Giordania. Nei bagagli dell’uomo, gli agenti hanno sequestrato materiali elettronici compatibili con i reati contestati, documentazione cartacea di interesse investigativo, e tre dispositivi elettronici. La Corte d’appello di Milano ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere presso Busto Arsizio (Varese), applicando un regime di stretta sorveglianza per prevenire rischi alla sua sicurezza e il pericolo di fuga. Gli Stati Uniti hanno ora 45 giorni per presentare la documentazione necessaria all’estradizione.

L’arresto di Abedini ha scatenato una formale protesta da parte dell’Iran, che ha convocato l’incaricato d’affari italiano e l’ambasciatrice svizzera (rappresentante degli interessi americani a Teheran) per denunciare il fermo e ribadire che simili azioni violano, a loro dire, le leggi e gli standard internazionali. Teheran ha inoltre negato ogni coinvolgimento nell’attacco ai militari americani in Giordania.

L’arresto di Abedini non è un caso isolato. Pochi giorni prima, negli Stati Uniti, è stato fermato Mahdi Mohammad Sadeghi, un cittadino statunitense-iraniano di 42 anni, accusato dalla Corte federale di Boston di cospirazione per esportare illegalmente componenti elettronici verso l’Iran, in violazione delle sanzioni statunitensi. Anche in questo caso, l’Iran ha protestato formalmente.

Questi episodi rappresentano l’ennesimo capitolo delle tensioni tra l’Iran e l’Occidente, segnate da un complesso intreccio di accuse, arresti e sanzioni. L’arresto di Abedini ha inoltre suscitato attenzione per la tempistica ravvicinata rispetto alla detenzione della giornalista italiana.

Il caso di Cecilia Sala non è isolato

L’arresto arbitrario di cittadini stranieri o con doppia nazionalità in Iran è una pratica consolidata, parte integrante di quella che viene definita “diplomazia degli ostaggi”. Sin dal 1979, con la nascita della Repubblica islamica, il regime ha utilizzato i prigionieri come strumento di pressione per ottenere concessioni politiche, favori economici o la liberazione di cittadini iraniani detenuti all’estero, sfruttando il contesto di isolamento diplomatico e le sanzioni internazionali.

Un rapporto recente dell’Istituto francese per le relazioni internazionali (Ifri), firmato da Clément Therme, analizza il fenomeno, concentrandosi in particolare sui detenuti europei a Teheran. Lo studio evidenzia come questa strategia, oltre a mettere in pericolo persone innocenti, stia danneggiando la credibilità internazionale dell’Iran, ormai considerato “diplomaticamente inaffidabile”.

La diplomazia degli ostaggi ha radici profonde: risale al 4 novembre 1979, quando un gruppo di studenti rivoluzionari occupò l’ambasciata americana a Teheran, sequestrando una cinquantina di diplomatici per 444 giorni. Questo atto, definito dall’Ifri una “doppia violazione delle norme del diritto internazionale”, ha inaugurato una strategia asimmetrica di confronto con l’Occidente.

Da allora, non solo cittadini americani, ma anche europei, australiani e iraniani residenti all’estero sono stati detenuti nella famigerata prigione di Evin – oggi luogo di detenzione anche per Sala. Negli anni, queste detenzioni sono spesso diventate oggetto di negoziati, palesi o segreti, per ottenere vantaggi diplomatici.

Un caso recente è quello di Hamid Nouri, ex funzionario iraniano condannato all’ergastolo in Svezia per il suo ruolo nei massacri delle prigioni del 1988. Nel giugno scorso, Nouri è stato liberato in cambio di Johan Floderus e Saeed Azizi, due cittadini svedesi arrestati arbitrariamente in Iran nel 2022 e sottoposti a gravi violazioni dei diritti umani. Amnesty International ha criticato questo scambio, sottolineando il rischio di incentivare ulteriori sequestri e consolidare l’impunità del regime iraniano.

Un altro episodio significativo è avvenuto nel 2023, quando cinque cittadini americani di origine iraniana sono stati rilasciati da Teheran in cambio di cinque iraniani detenuti negli Stati Uniti per reati minori. L’accordo includeva anche lo scongelamento di 6 miliardi di dollari di fondi iraniani bloccati in Corea del Sud, successivamente trasferiti in Qatar.

Il carcere di Evin simbolo della repressione

Il carcere di Evin dov’è rinchiusa Sala è un simbolo della repressione iraniana dal 1979. Un luogo che storicamente incarna le violazioni sistematiche dei diritti umani, da torture a esecuzioni sommarie. Il suo soprannome, “Evin University”, richiama il numero di studenti, accademici e dissidenti che vi sono stati incarcerati. Secondo le organizzazioni per la difesa dei diritti umani, nel corso dei decenni, all’interno della prigione si è fatto un uso sistematico della tortura, vi sono state esecuzioni sommarie e il mancato accesso a cure mediche per i prigionieri.

La sfida per la diplomazia italiana

L’Italia ancora una volta si trova a dover bilanciare il pragmatismo delle relazioni diplomatiche con la difesa dei principi fondamentali, come la libertà di stampa e il rispetto dei diritti umani. I segnali di profondo cambiamento sociale che arrivano dall’Iran, ormai da molti anni, rendono l’approccio a vicende come questa cruciali. Siamo in una fase storica di profonda trasformazione degli equilibri di potere nella regione mediorientale, e il prezzo di questi cambiamenti non può essere pagato da chi, come giornalisti e reporter, racconta cosa sta accadendo. Serve una strategia chiara e determinata fondata sul rispetto dei principi fondamentali.