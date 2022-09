Che dice il nuovo patriarcato arcobaleno sul regime fascista dell’Iran?

Le iraniane protestano contro la polizia morale (si chiama così) che pattuglia le strade del Paese. La polizia morale controlla come si vestono e vivono le donne e multa, picchia, imprigiona, stupra, ammazza come è successo a Mahsa Amini chi non si piega ai turbanti atomici.

Ma che deve dire il nuovo patriarcato arcobaleno collaterale ai sovranpacifisti occidentali, per loro i diritti esistono solo a casa nostra e chi se ne frega delle donne iraniane, dei regimi fascisti sanguinari fermi al settimo secolo, di una ideologia funebre e violenta che vuole imporsi sugli altri con la jihad. #mahsaamini