Chiesa e politica, al via l’evento organizzato da Magna Carta ad Anagni

È iniziato nel pomeriggio di sabato, presso la sala della Ragione del Comune di Anagni, l’evento organizzato dalla Fondazione Magna Carta ed intitolato “A Cesare e a Dio”; appuntamento che per un decennio era stato ospitato a Norcia, prima che il terremoto del 2016 provocasse ingenti danni alla cittadina umbra. È stato così ripristinato un appuntamento da sempre considerato come un punto di riferimento tra i cattolici impegnati nel mondo della politica. Per due giorni nella località ciociara avranno la possibilità di intervenire numerosi esponenti di rilievo del mondo politico e giornalistico. Alle relazioni introduttive sugli ultimi tre papati (affidate a Eugenia Roccella, Eugenio Capozzi e Sandro Magister) seguirà un ampio dibattito teso ad analizzare a fondo le principali questioni che animano il dibattito tra politica ed istituzioni religiose.