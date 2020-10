Coppie gay, il Papa: “Sono favorevole alle unioni civili”

“Le persone omosessuali hanno il diritto di essere in una famiglia. Sono figli di Dio e hanno diritto a una famiglia: dobbiamo creare una legge sulle unioni civili. In questo modo sono coperti legalmente”. A pronunciare queste parole è Papa Francesco in un documentario in uscita oggi alla Festa di Roma a firma di Evgeny Afineevsky. La storica apertura del Papa è arrivata a metà del film. Nel documentario la risposta a una coppia di omosessuali, con tre figli piccoli a carico che avevano scritto una lettera al Pontefice mostrando il imbarazzo nel portare i loro bambini in parrocchia. Il Papa ha telefonato a Rubera, dicendogli di essersi commosso nella lettura della lettera, e spingendolo a introdurre i figli nella vita della parrocchia, cosa che l’uomo dice di aver fatto.