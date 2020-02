Coronavirus, seconda vittima in Italia: è una donna del lodigiano

Seconda vittima italiana del Coronavirus. Si tratta di una donna residente nel lodigiano che potrebbe essere collegata ai casi di Codogno.

La prima vittima è stata Adriano Trevisan, di 78 anni, è deceduto all’ospedale di Padova, dove era ricoverato insieme con un’altra persona positiva al virus. Ex titolare di una piccola impresa edile, Trevisan aveva tre figli, una delle quali, Vanessa, era stata sindaco di Vo’ Euganeo di dove sono originari.

L’uomo, ricoverato già da una decina di giorni per precedenti patologie, è morto all’ospedale di Schiavonia a Padova. ‘Non c’è stato neppure il tempo per poterlo trasferire’ ha detto il governatore Zaia.

Intanto salito a 29 il numero dei pazienti risultati positivi ai test del Corovinarus e residenti tra la Lombardia e il Veneto. Ventisette di questi risiedono in Lombardia, mentre due sono i casi accertati in Veneto, ai quali va aggiunto l’anziano di Vò Euganeo morto nella serata di ieri.

Il coronavirus ha provocato finora 2.360 vittime a livello mondiale. Il totale dei casi confermati di contagi è salito a quota 77.662, mentre i pazienti guariti finora sono 21.029.