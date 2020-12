Covid, balletto infinito del Governo. Ora si copia la Merkel: nuovi divieti a Natale

“Sono ormai lunghi mesi che siamo tutti impegnati, con grandi e piccoli sacrifici, nella battaglia contro il Covid-19. La nostra comunità nazionale, pur tra mille difficoltà, è riuscita a mostrare un forte spirito di coesione e un grande senso di responsabilità. Sono convinto che continueremo a mostrare questa saldezza anche nelle prossime settimane, in occasione delle festività natalizie. Dobbiamo continuare a impegnarci e a mantenerci vigili per contrastare il contagio”, scrive su Facebook il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

A quanto si apprende dal vertice di ieri sono emersi nel dettaglio tre scenari, comunque simili tra loro. Il primo scenario è quello che vorrebbe l’istituzione di una zona arancione nazionale col divieto di uscita dal proprio comune e la chiusura totale di ristoranti e bar. La seconda ipotesi è quella di una zona rossa nelle Festività per l’intero Paese: chiusura negozi, no agli spostamenti non essenziali fuori dalla propria abitazione con qualche deroga solo per partecipazione ai riti religiosi. La terza possibilità è invece quella di affiancare alla chiusura di bar e ristoranti un rafforzamento del coprifuoco dalle 18 alle 20 per l’intero periodo di festa per bloccare cenoni, aperitivi e feste in abitazioni private. Oggi è previsto un summit con la Cts e se ne saprà di più.