Covid e anziani, la realtà contro la demagogia: in Liguria spesa scontata e taxi gratis per gli anziani

Mentre una fetta di pensatori illuminati ancora si indignano per quel tweet di Toti uscito oggettivamente male dalla tastiera, in Liguria il sostegno agli anziani durante la pandemia si traduce in azioni concrete.

“Nonno Pierangelo e tutti gli over 65 della Liguria da oggi avranno uno sconto sulla spesa se la faranno nelle fasce orarie meno affollate, grazie all’iniziativa “Sconti&Sicurezza” promossa da Regione Liguria – scrive il governatore Giovanni Toti -. Non solo, le persone più fragili e anziane potranno anche prendere il taxi gratuitamente usufruendo del bonus di Regione. Un modo per evitare di prendere i mezzi pubblici, aumentando il rischio di contrarre il Covid. Così proteggiamo le persone più a rischio, così diamo delle risposte concrete, così cerchiamo di allontanare il rischio di contrarre il virus”.

Una iniziativa pratica che risponde meglio di tante parole alla demagogia che narra di una affettuosa vicinanza morale agli anziani, ma che si traduce quasi sempre in un nulla di fatto. Perchè in un Paese normale uno stato di emergenza non deve creare una lite generazionale, ma semmai deve contribuire a realizzare una solidarietà generazionale a doppio senso.