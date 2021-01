Crisi di Governo, dalla Camera la fiducia a Conte con 321 voti a favore

La Camera dei Deputati alle 20.48 ha dato l’ok alla fiducia al premier Giuseppe Conte con 321 voti a favore, 259 contrari e 27 astenuti. Il presidente della Camera Fico ha ufficializzato il risultato. “L’appello è chiaro e nitido: c’è un progetto politico preciso e articolato che mira a rendere il nostro Paese più moderno e che mira a completare le riforme in cantiere e a superare le disuguaglianze che la pandemia sta accentuando – aveva detto il premier Giuseppe Conte, parlando alla Camera durante la sua replica al dibattito parlamentare seguito al suo intervento di questa mattina -. Non bisogna avere timori o timidezze, ho rivolto un appello a tutte le forze politiche e alla coscienza dei singoli parlamentari chi si riconosce in questo progetto può dare una mano. Dalle scelte di ognuno dipende il futuro del Paese, l’appello che ho fatto è alla luce del sole, chiamando le energie migliori. E’ un appello trasparente che propongo in parlamento”.