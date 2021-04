Ddl Zan calendarizzato in Commissione Senato. Critiche dalla Cei, festeggia il centrosinistra

La commissione Giustizia del Senato ha calendarizzato il ddl Zan per il contrasto all’omofobia. La calendarizzazione è passata con 13 voti favorevoli e 11 contrari. La commissione ha votato tutta una serie di provvedimenti per i quali verrà stabilito il calendario dei lavori.

“In questi mesi sono affiorati diversi dubbi sul testo del ddl Zan in materia di violenza e discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere, condivisi da persone di diversi orizzonti politici e culturali. È necessario che un testo così importante cresca con il dialogo e non sia uno strumento che fornisca ambiguità interpretative – commenta la presidenza della Cei -. Auspichiamo che si possa sviluppare nelle sedi proprie un dialogo aperto e non pregiudiziale, una legge che intende combattere la discriminazione non può e non deve perseguire l’obiettivo con l’intolleranza, mettendo in questione la realtà della differenza tra uomo e donna”.

Ovviamente soddisfatto il deputato Pd Zan. “La legge contro l’omotransfobia, misoginia e abilismo è stata calendarizzata in Commissione Giustizia al Senato. Finalmente ora può iniziare la discussione anche in questo ramo del Parlamento, per l’approvazione definitiva”.

“È stata lunga, ma questo risultato lo abbiamo ottenuto, le manovre ostruzionistiche non sono bastate. Ora andiamo avanti!”, ha scritto su Twitter la vicepresidente del Senato e responsabile diritti del Pd Anna Rossomando. “Finalmente il Ddl Zan è stato calendarizzato in Commissione giustizia, grazie all’apporto decisivo di Italia Viva. Un passaggio fondamentale per approdare ad una legge che il Paese aspetta”, rende noto il gruppo Italia viva in Senato. “Sono soddisfatto che il mio voto, quello di Italia Viva, sia stato quello decisivo affinché si calendarizzasse il Ddl Zan. Una legge contro l’omotransfobia serve al Paese. Ora dialoghiamo affinché sia approvata al più presto”, afferma Giuseppe Luigi Cucca, vicepresidente di Italia viva in Senato.