Dei vaccini si occuperà… Arcuri. #andràtuttobene?

Se c’è una caratteristica che a questo governo proprio non fa difetto, è l’ostinazione. Dopo i ritardi e le polemiche che hanno accompagnato il piano di approvvigionamento e distribuzione delle mascherine, dopo la travagliata riapertura delle scuole con banchi a rotelle e amenità similari, e dopo soprattutto la polemica che infuria tra governo e Regioni sullo stentato potenziamento dei reparti Covid e di terapia intensiva sul territorio, nel corso di una riunione tenutasi questa mattina il premier Giuseppe Conte e il ministro della Salute Roberto Speranza avrebbero deciso che in vista (forse) dell’immissione in commercio di un vaccino anti-Covid, a occuparsi per il nostro Paese del piano di distribuzione sarà… il “supercommissario” Domenico Arcuri. Davvero, come abbiamo letto in questi mesi sui nostri balconi, #andràtuttobene? Il dubbio è legittimo.