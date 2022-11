Di Vico (Festival Città Impresa): “Bergamo sintesi di manifattura e terziario”

“I territori sono il baricentro dell’industria italiana. Il centro di gravità permanente della manifattura, che è un settore strategico per le nostre imprese,” dice all’Occidentale Dario Di Vico, direttore del Festival Città Impresa di Bergamo. “I territori non vanno visti come un museo, piuttosto vanno valorizzati. Bergamo, in questo senso, rappresenta una eccellenza su manifattura e terziario avanzato”.

Il Festival Città Impresa che si apre oggi è giunto alla sua 15esima edizione. Nel corso del weekend, il capoluogo lombardo torna ad essere la casa della cultura di impresa. Con giovani universitari arrivati da tutta Italia. 150 relatori e ospiti d’eccezione. Da Jean-Claude Trichet, ex presidente BCE all’ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, fino al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Con loro, il presidente dell’Istat, Gian Carlo Blangiardo. E ancora, imprenditori come Alberto Bombassei ed Emma Marcegaglia.

Tra i temi di questa edizione del Festival, le aziende italiane alle prese con la sfida della trasformazione digitale. “Sul digitale,” aggiunge Di Vico, “devono essere le filiere a ricucire tra le Pmi che soffrono questo processo di cambiamento e i grandi gruppi industriali”. Al Festival si parlerà anche di sostenibilità, intesa come consapevolezza sugli sprechi energetici, veicolo per una nuova politica ambientale e volano per la valorizzazione del territorio.