Donald Trump e Melania positivi al coronavirus

Donald Trump e la moglie Melania sono entrambi positivi al coronavirus. Lo ha twittato lo stesso Trump: “La First Lady ed io siamo risultati positivi al Covid-19. Iniziamo subito la quarantena e il processo di guarigione. Insieme ce la faremo!”. Il medico del presidente, confermando che la coppia è positiva, afferma che “Donald Trump e la First Lady Melania stanno bene” e che “Donald continuerà a portare avanti i suoi compiti “senza alcuna interruzione”. Trump e Melania erano in quarantena da diverse ore dopo che Hope Hicks, consigliera del presidente, è risultata positiva. Hicks negli ultimi giorni ha viaggiato ripetutamente con Trump, accompagnandolo sull’Air Force One e sul Marine One in molti dei suoi appuntamenti, incluso il dibattito contro Joe Biden a Cleveland.