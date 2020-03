E la nave va (nonostante la Boschi)

Siccome i guai non arrivano mai da soli, oltre al coronavirus e al governo Conte-Casalino c’è il fatto che Maria Elena Boschi, per passare il tempo, ha deciso di mettersi a lanciare idee su Twitter. Roba forte eh, tipo che i sindaci potrebbero impiegare la quarantena per tappare le buche delle strade.

Si dà il caso che nelle scorse settimane il governatore della Liguria, Giovanni Toti, abbia avuto la meritoria idea di trasformare quello che in situazioni di pericolo sanitario è un grosso problema – la presenza delle grandi navi – in una risorsa, adibendo un traghetto ormeggiato nel porto di Genova a struttura ospedaliera in grado di ospitare la convalescenza dei malati di coronavirus che hanno passato la fase acuta. Un bel sollievo per il sistema sanitario ligure duramente colpito sia per l’incidenza del Covid-19 nel nord Italia sia per l’abituale massiccio afflusso di persone dalle regioni vicine, che certamente non ha aiutato.

All’amazzone (o erinni) del renzismo l’idea è talmente piaciuta da averla fatta propria. E fin qui poco male. Anzi, poiché siamo generosi le concediamo anche il beneficio del dubbio che non avesse letto la rassegna stampa e non fosse inizialmente a conoscenza dell’iniziativa di Toti.

Però c’è un limite oltrepassato il quale si sfocia nel ridicolo, e a quanto pare l’ex madrina costituente ha deciso di superarlo. E’ di queste ore infatti un suo tweet che rilancia il video della nave-ospedale di Genova e a commento recita: “Un po’ di tempo fa avevo lanciato la proposta di attrezzare navi da crociera e traghetti per l’emergenza coronavirus. Oggi è realtà. Speriamo che possa essere di aiuto non solo in Liguria”. Questo ovviamente lo speriamo pure noi, ma sia chiaro che i pazienti liguri e gli abitanti delle regioni con accesso al mare che dovessero replicare l’iniziativa dovranno ringraziare la Maria Elena da Laterina. Altro che Toti!

A questo punto restiamo in attesa delle altre originali idee della nostra eroina. E facciamo nostro il commento di Osho, che all’ennesimo tweet le ha risposto: “Ce n’hai ancora tante?”.