Elezioni Emilia Romagna, affluenza sfiora il 60%

Le elezioni regionali in Emilia Romagna confermano il boom di affluenza fatto registrare a mezzogiorno. Alle ore 19 l’affluenza alle urne per le elezioni regionali in Emilia Romagna è stata del 58,82%, quasi il doppio rispetto al 30,89% alla stessa ora nella precedente consultazione di riferimento nel 2014. Lo rileva il Viminale. Dati ben diversi in Calabria dove l’affluenza sempre alle 19 si è fermata al 35,52%.