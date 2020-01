Elezioni Emilia Romagna, alle 12 affluenza tocca il 23%

Urne aperte in Emilia Romagna e Calabria per il voto regionale. Più che raddoppiata l’affluenza alle 12 in Emilia Romagna rispetto a 5 anni fa, quando (va ricordato) vi fu record negativo di affluenza attestata alla fine ad appena il 37%. A mezzogiorno infatti hanno votato circa il 23% (il dato non è ancora definitivo) degli aventi diritto contro poco più del 10% del novembre 2014. Un boom di affluenza che dà al voto regionale un evidente profilo nazionale.