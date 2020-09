Exit poll elezioni regionali, in Toscana davanti il centrosinistra, testa a testa in Puglia, Liguria a Toti

Nessun sorpasso del centrodestra in Toscana con la candidata del centrodestra Ceccardi dietro di tre punti rispetto al candidato di centrosinistra Giani, testa a testa in Puglia tra Fitto ed Emiliano e un vantaggio largo di Toti in Liguria su Sansa. Sono questi i risultati dei primi exit poll delle regionali. Scontato l’esito del voto in Campania con De Luca che stravince su Caldoro e in Veneto dove Zaia è irraggiungibile. Successo scontato anche del candidato del centrodestra Acquaroli nelle Marche. In Toscana in particolare il distacco tra Ciani e Ceccardi sarebbe misurabile in una forbice tra il 43.5% e il 47.5% per Ciani e il 40% e 44% per Ceccardi. Irene Galletti per i 5 Stelle ferma al 5.5%.