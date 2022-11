Fondazione Magna Carta, un video sulla violenza sulle donne

La Fondazione Magna Carta lancia un video sulla violenza contro le donne. Domani – giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita nel 1999 dalle Nazioni Unite – la Fondazione pubblica un video sul tema sulla sua pagina Facebook e sul suo canale YouTube. L’iniziativa ha raccolto l’adesione della Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella. Il video contiene anche l’intervento del caporedattore del quotidiano Il Giornale, Vittorio Macioce, poi della scrittrice Miriam D’Ambrosio e dei schermidori olimpici Marco Marin e Margherita Granbassi. L’obiettivo della Fondazione Magna Carta è sensibilizzare l’opinione pubblica sulle criticità vissute dalle donne in diversi contesti di vita. Particolare attenzione è stata riservata alla violenze subite dalle donne in Iran.

Violenza sulle donne, la situazione in Iran

Nel paese asiatico continua la repressione delle rivolte. Abusi, violenze, dopo la morte della 22enne Mahsa Amini, arrestata per non aver indossato correttamente il velo. La Cnn ha pubblicato un’intervista a una ragazza curdo-iraniana che ha denunciato gli stupri in serie delle guardie del regime di Teheran. Attraverso gli abusi sessuali l’Iran proverebbe a reprimere la protesta. La repressione del regime ha causato sinora 416 morti, di cui 51 bambini, secondo l’ong Iran Human Rights.