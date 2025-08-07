È stato annunciato ieri, nella cornice della Sala Stampa della Camera dei Deputati, il vincitore della sezione principale della XXVIII edizione del Premio Internazionale “Ignazio Silone”: si tratta del Professor Gaetano Quagliariello, Presidente della Fondazione Magna Carta.

Il riconoscimento viene conferito ogni anno a una figura di alto profilo intellettuale e civile, la cui opera testimonia e riflette i valori di libertà, giustizia e impegno civile che hanno guidato la vita e la produzione letteraria e politica di Ignazio Silone.

La cerimonia ufficiale di consegna si terrà il prossimo 22 agosto nella città di Pescina, luogo natale dello scrittore abruzzese, che nel 2025 riveste anche il prestigioso ruolo di Capitale della Cultura della Regione Abruzzo.

Il tema scelto per questa edizione del Premio è “Il giornalista e l’impatto sulla società italiana”, una riflessione quanto mai attuale sulla funzione della parola, della responsabilità etica e della libertà d’espressione nel contesto contemporaneo. Il programma si articolerà in cinque serate, con una ricca proposta culturale: presentazioni di volumi, incontri con autori, momenti musicali e dibattiti sul pensiero siloniano e il suo lascito.