Governo: domani Conte al Colle per dimissioni

Era nell’aria ma adesso è ufficiale: il presidente del Consiglio Giuseppe Conte salirà al Quirinale domani per rassegnare le dimissioni, dopo un passaggio in consiglio dei ministri per

comunicare le sue intenzioni. È quanto si apprende da fonti di governo e battuto dalle agenzie.

La notizia, come si diceva, non è del tutto inattesa. Già durante il week end, dopo aver constatato che l’operazione “responsabili – costruttori” era destinata a naufragare in partenza, una soluzione alternativa alla crisi non era sul tavolo. Ora sarà da capire se Conte riuscirà a rimanere in sella alla guida di un ter oppure se tutte le carte saranno destinate inevitabilmente a rimescolarsi.