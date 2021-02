Governo Draghi, Salvini ufficializza appoggio “senza condizioni”

“Noi siamo a disposizione. L’abbiamo detto al professor Draghi. Siamo la prima forza politica del Paese”. Matteo Salvini con queste parole pronunciate dopo l’incontro con il premier incaricato Mario Draghi ha ufficializzato il suo sostegno al nuovo Governo dell’ex presidente Bce. “E’ stata mezz’ora di confronto interessante e stimolante sull’idea di Italia che per diversi aspetti coincide. Al centro c’è stato il tema dello sviluppo, della crescita dei cantieri”.

“Noi non abbiamo posto condizioni, nè veti su persone, nè su idee o movimenti – sottolinea il leader della Lega – Con Mario Draghi c’è una sensibilità comune: difesa dell’ambiente ma senza ideologie. Se gli pseudo ambientalisti da salotto pensano che la plastic tax aiuti l’ambiente, non è l’idea nostra. Noi vogliamo far parte di un governo che vada a Bruxelles a trattare a testa alta nel nome dell’interesse nazionale e su questo penso che ci sia condivisione totale”. Salvini ricorda il posizionamento della Lega nelle relazioni internazionali: “Collocazione atlantica, cioè intesa con gli Usa. Mantenendo buone relazioni con tutti”. E ancora: “Tagliare tasse e burocrazia, nessuna idea di patrimoniale, nè tasse sui conti correnti. Semmai una pace fiscale”.