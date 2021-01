Il licenziamento per chi rifiuta il vaccino e il socialismo come filosofia delle colpe altrui

Hanno fatto discutere le parole di Pietro Ichino, giuslavorista ed esponente di spicco del Partito Democratico, in merito alla liceità del licenziamento del dipendete che rifiuta di vaccinarsi.

In un’intervista al Corriere della Sera, Ichino ha sottolineato che non solo si può rendere obbligatorio il vaccino “ma in molte situazione è previsto”, ponendo a fondamento delle proprie asserzioni l’articolo 2087 del codice civile.

Tale articolo, precisa il giuslavorista, “obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure suggerite da scienza ed esperienza, necessarie per garantire la sicurezza fisica e psichica delle persone che lavorano in azienda, il loro benessere”. Pertanto, il datore di lavoro non solo può imporlo, “ma deve farlo”, sostiene Ichino.

A medesime conclusioni giunge l’ex magistrato Raffaele Guariniello che, sulle colonne del Fatto Quotidiano, arriva a scomodare l’art. 279 del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, il quale impone al datore di lavoro di mettere a disposizione “vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico, da somministrare a cura del medico competente”.

Orbene, chi scrive non ha alcun pregiudizio verso il vaccino covid o simpatie no vax, tuttavia le considerazioni degli autorevoli giuristi, testé menzionati, appaiono deboli e poco convincenti sul piano giuridico.

In primo luogo, senza una norma di legge che renda obbligatorio il vaccino, il datore di lavoro non può imporre la vaccinazione ai suoi dipendenti. Appare infondata anche la tesi giuridica di ricavare l’obbligo vaccinale per via analogica o interpretativa.

Ne consegue che l’assunzione di qualsiasi sostanza per scopi medici non può essere imposta senza una specifica norma di legge, come previsto dall’art. 32 Cost. “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.

In secondo luogo, il riferimento all’art. 2087 c.c. da parte del Prof. Ichino appare molto forzato, stante che, come detto, la norma non prevede alcun obbligo vaccinale. Si potrebbe al massimo ritenere sussistente, come evidenziato, tra gli altri, dall’Avvocato Giampiero Falasca, un obbligo da parte del datore di lavoro di integrare la sicurezza sul lavoro, favorendo, con tutti i suoi mezzi a disposizione, la possibilità di vaccinazione dei dipendenti, senza però, al contempo, creare un ulteriore vincolo per il lavoratore, il quale potrebbe addurre vari e diversi motivi per rifiutare il vaccino (ragioni di carattere medico, convinzioni personali, paura, ecc…).

Anche l’aggancio all’art. 279 del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro da parte del Dott. Guariniello appare fuorviante: il comma 2 del d.lgs. n. 81/2008, fissa un obbligo per il datore di mettere a disposizione “(…) vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione”. Questa norma fa riferimento agli agenti biologici presenti nella lavorazione, i quali hanno un’origine e un carattere diverso da un virus pandemico di carattere generale.

In terzo luogo, anche nell’ipotesi che venga ammessa un’interpretazione delle legge nel senso dell’obbligo vaccinale per i dipendenti, ove il singolo non accetti, il datore di lavoro dovrà comunque dimostrare l’insufficienza delle altre disposizioni volte a contenere il rischio del contagio epidemico e che il vaccino sia misura indispensabile per la tutela dei colleghi o del pubblico e degli utenti. Tuttavia, anche in questo caso, in assenza di una precisa e specifica legge, il lavoratore non potrebbe essere licenziato ma semmai adibito temporaneamente al lavoro a distanza o ad altri incarichi con minore rischio di contagio passivo e attivo.

Inoltre, ove non fosse possibile adibire il lavoratore ad altra mansione, non necessariamente si potrebbe configurare un licenziamento per giusta causa, semmai si potrebbe considerare una temporanea sospensione dal lavoro, ovvero un’inidoneità temporanea connessa all’andamento della pandemia (inidoneità che cesserebbe con il raggiungimento della c.d. “immunità di gregge”).

In quarto luogo, si ritiene che, ad oggi, non sussistano le condizioni per imporre una legge che permetta il licenziamento in caso di rifiuto della vaccinazione anti-covid.

Sul punto, si condivide la tesi espressa dal Prof. Aldo Rocco Vitale sul quotidiano l’Opinione in riferimento al passaporto sanitario e alla connessa limitazione della libertà personale ma che, mutatis mutandis, si può applicare anche al tema del licenziamento: “Dal punto di vista scientifico: poiché non è ancora dimostrata l’immunità totale e di lungo termine che il vaccino anti-Covid dovrebbe garantire, anzi semmai si paventa l’esatto contrario da parte degli studiosi, è evidente che una tale limitazione non sarebbe scientificamente fondata o fondabile come alcuni erroneamente ritengono”.

In conclusione, non si può fare a meno di rilevare, con una certa sorpresa, come autorevoli esponenti della sinistra lavorista abbiano deciso di voltare le spalle allo Stato di diritto, e ai diritti dei lavoratori, per abbracciare in pieno il novello “Stato terapeutico” in cui soltanto i soggetti immuni o immunizzati possono godere delle più ampie garanzie giuridiche. O forse, gli stessi sono in piena continuità con la tradizione storica della sinistra, se è vero, come ha scritto Nicolás Gómez Dávila, che “il socialismo è la filosofia delle colpe altrui”.