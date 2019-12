Il mainstream invade anche il mondo dei giocattoli: ecco le bambole no gender

La notizia è nota: la grande casa produttrice di giocattoli Mattel ha deciso di mettere in commercio una nuova linea di bambole senza genere. Si chiamano Creatable World, bambole gender-free che in teoria non incasellano le decisioni dei bambini, ma li lasciano liberi di vestirle come desiderano, fuori dagli stereotipi di genere. Il kit delle Creatable World comprende parrucche, gonne, pantaloni, scarpe con tacco sneakers e qualunque altra tipologia di abbigliamento che i bambini vogliono vedere indossato dal loro giocattolo. Secondo lo spaccato del social Pinterest – analizzato da Italia Oggi – le bambole gender free saranno un vero e proprio trend.

Vuol dire, in linea di principio, che il prodotto diventerà virale. E che da gennaio saremo in grado di assistere ad un vero e proprio boom delle vendite. Insomma, la teoria gender elevata a modello anche per l’industria dei giocattoli chiamata a formare i bambini di oggi.

Ma il 2020 sarà anche l’anno in cui trionferanno le istanze ecologiste. I cittadini, in base ai dati Pinterest, opteranno sempre più per il treno. Il riciclo dell’usato, poi, è un’altra delle tendenze ventilate. Il trionfo degli ambientalisti alla Greta Thunberg.