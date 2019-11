Il Pd mette la firma sulla piazza delle Sardine a Firenze

“Firenze non si lega” firmato deputati Pd. Questa la didascalia posta a cornice della foto di oggi delle Sardine radunate a Firenze. Il movimento nato per essere lontano dai partiti getta dunque definitivamente la maschera e abbraccia il Partito Democratico. O meglio il Partito Democratico mette il cappello sul movimento dichiaratamente anti-Salvini che del resto, anche a Modena, aveva lanciato il proprio endorsement alla candidatura di Bonaccini alle elezioni regionali emiliano-romagnole. A questo punto resta da vedere quanta e quale resterà della forza movimentista delle Sardine che, come sempre, anche in piazza della Repubblica a Firenze ha mostrato le proprie bandiere, fatte dei famosi pesciolini di cartone, e ha intonato Bella Ciao.