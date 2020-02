Il Responsabile CapoSardina

Responsabile è oggi la parola più pronunciata sui giornali e nelle aule parlamentari. Basta un piccolo gesto da parte di un parlamentare o anche una semplice cenetta per essere etichettati come “responsabili” di qualcosa. Ragion per cui tutti stanno sul chi va là. Giustamente.

“Responsabile” – è bene ricordarlo- significherebbe “abile a rispondere”. Ecco perché, con volo pindarico, subito balza alla mente lui: Mattia Santori, il CapoSardina. Non certo perché non sia “responsabile” nella sua vita privata, ci mancherebbe altro! Però, non si può certo dire che, in questo frangente, sia “abile a rispondere” in quella pubblica. Memorabili le sue risposte sulla prescrizione (molti si stanno ancora chiedendo cosa c’entrava il bambino con la palla da basket), sul referendum sul taglio dei parlamentari (“Non so ancora come voterò, la mia vita in questo momento non mi permette di approfondire”) oppure il suo incontro con gli operai della Wirpoool che, aspettandosi qualche proclama per le loro battaglie, si sono visti Santori dichiarare:” Le Sardine non danno soluzioni ma visibilità”. Tiè!

Ecco perché, a quanto pare, il premio “(Irre)Responsabile del momento”, va a lui. I parlamentari se ne facciano una ragione.