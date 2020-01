In Calabria il centrodestra davanti di 20 punti

In Calabria dove è nettamente avanti il centrodestra di circa 20 punti. Secondo le proiezioni Opinio per la Rai Jole Santelli è 50,9 per cento, Pippo Callipo – candidato del centrosinistra – al 30,7; Francesco Aiello (Cinque Stelle) è tra il 5 e l’9. Tra il 7 e l’11 anche il quarto candidato, il civico Carlo Tansi. Qui i 5 Stelle si sono presentati con una civica e la soglia di sbarramento per le coalizioni è pari all’8 per cento.