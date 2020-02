La bandiera del garantismo

Il giacobinismo di ritorno esulta per il via libera del Senato al processo che vedrà coinvolto Matteo Salvini. Il MoVimento 5 Stelle, che all’epoca del “sequestro di persona” era alleato di governo della Lega, stappa per primo lo spumante del justicialisme. Difficile aspettarsi altro da chi si è dimostrato un maestro delle alleanze variabili.

Per i grillini possono però suonare le campane a morto: gli italiani hanno spesso perdonato molto alla politica e ai politici, ma le pugnalate alle spalle non piacciono dai tempi di Giulio Cesare.”Tu quoque, Brute, fili mi”: gli studenti imparano sin da subito a dubitare del prossimo. E forse hanno ragione. Oppure, considerato lo share sanremese, va bene citare anche lo sfogo di Morgan: “Rispetta chi ti ci ha portato dentro”. Bugo o Di Maio fa una differenza relativa.

L’Ariston non è il Parlamento? Vero, ma nelle stanze dei bottoni non sembra esserci una chiarezza diffusa sul punto. Agli elettori, comunque, la binarietà pentastellata non piace. Se ne sono accorti alle regionali. Non gli interessa, affari loro. Un partito radicale di massa – la tipologia decantata dal “nuovo corso” di Nicola Zingaretti – non poteva certo sfigurare: il percorso giudiziario è una corsia preferenziale da usare immantinente. E poi cosi le “sardine” possono dirsi soddisfatte: la pretesa di bavaglio, che era partita dalla piazza, è passata anche per via parlamentare. Il “caso Gregoretti” – diciamocelo serenamente – è buono per il “momentum”. La fattispecie poteva essere un’altra. Al “fronte giacobino” interessano soprattutto se non soltanto gli effetti. Un po’ come a Nancy Pelosi con l’impeachment mosso nei confronti di Trump: negli States ai dem è andata male. In Italia sembra difficile che vada meglio. La coazione a ripetere gli errori – anche quella, oltre al sistema ad alleanze variabili – è tipica del progressismo.

E pure questi sono affari loro. Poi ci saremmo noi, ossia il centrodestra, che potrebbe sfruttare l’occasione senza colpo ferire, definendosi fieramente garantista. Lo sta facendo Renzi, magari in maniera un po’ strumentale. Ma vedere quella bandiera sventolata fuori da casa nostra produce un dispiacere diffuso. Ragionamoci: sulla necessità di sconfiggere un nemico unicamente attraverso le urne, su questo lato di campo, siamo sempre stati tutti, ma davvero tutti, d’accordo.