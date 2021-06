La libertà del dissenso nella gestione della pandemia: dove si colloca la destra liberale?

Da alcuni giorni nelle tv nazionali si nota la presenza, in qualità di ospite, del giornalista Michele Santoro.

Uso il termine “nota” per un motivo particolare. Infatti gli interventi del famoso giornalista, che da un po’ di tempo era assente dal grande schermo, suonano come una campana stonata in mezzo alle tante voci che acclamano gli ottimi risultati della campagna vaccinale e dei metodi di contenimento adottati dal Governo Italiano contro la diffusione del covid-19.

Santoro, come un novello “Cassandro”, grida ai quattro venti una opinione completamente dissonante da quelle che giornalmente i media ci offrono. Anzi, per essere più corretti, lui rende nota al pubblico l’opinione di un affermato biologo e virologo francese, il prof. Luc Montagnier, premio Nobel per la medicina nel 2008, che da quando è iniziata la pandemia ha fatto dichiarazioni molto fuori dai canoni scientifici istituzionali.

Prima tra tutte fu la dichiarazione che il virus del covid-19 fosse stato realizzato nel laboratorio di Whuan e, quindi, non avesse origine naturale. A partire da tale affermazione partì una campagna di denigrazione contro di lui da gran parte del mondo scientifico.

Senza dilungarmi su questo dibattito riporto solo la notizia che, mercoledì 26 maggio, il Senato degli Stati Uniti ha approvato un disegno di legge che richiede all’amministrazione Biden di declassificare le attività dell’intelligence statunitense in merito alle origini del covid-19. Tale richiesta trova fondamento proprio sui sospetti, sempre più fondati, che le origini del covid-19 possano essere artificiali.

La cosiddetta teoria del lab-leak, inizialmente derisa dai critici dell’amministrazione Trump come teoria del complotto e a lungo silenziata dal web, ha preso piede negli ultimi giorni a causa della mancanza di prove per altre origini del coronavirus.

Al di là degli aspetti scientifici della questione, per i quali il sottoscritto non ha una preparazione tale per poter sindacare le varie teorie, quello che vorrei sottolineare è proprio il messaggio lanciato da Michele Santoro. Infatti, nelle diverse comparsate televisive, il giornalista pone un problema non da poco e, precisamente, dice di non spiegarsi come mai da molti mesi tutto il sistema dei media dia voce solo ed esclusivamente a coloro che sono a favore della campagna vaccinale e dei metodi di contenimento della diffusione del virus e non ci sia spazio per coloro che, invece, nutrono dubbi sull’una o sull’altra.

Di recente il caso del prof. Paolo Bellavite, ematologo dell’Università di Verona, che durante la trasmissione televisiva “di Martedì” ha affermato, in relazione alla somministrazione del vaccino, che “ha ragione chi ha paura, siamo ancora nella fase di sperimentazione, finirà nel 2022”. Tale affermazione pubblica ha comportato l’allontanamento del professore dall’Università di Verona, dove lo stesso, dopo essere andato in pensione, collaborava come cultore della materia.

Anche in questo caso non entro nel merito scientifico bensì nel merito “democratico” della vicenda. Un’altra voce “dissonante” viene immediatamente esclusa, non solo dal dibattito pubblico, ma anche dall’eventuale lavoro scientifico, esclusivamente per aver espresso una opinione in contrasto con quella sostenuta, è proprio il caso di sottolinearlo, con forza dal mondo scientifico ufficiale.

Tale situazione rende sempre più difficile per chiunque poter esprimere una opinione “fuori dagli schemi imposti”, facendo sì che la voce di chi sostiene le linee istituzionali abbia un timbro che, alle orecchie di un liberale, dovrebbe suonare con un tono dittatoriale.

Non credo faccia bene a nessuno il clima che si sta creando nel dibattito pubblico, ove chiunque voglia esprimere dubbi sulla gestione della pandemia viene immediatamente tacciato ed isolato.

Non voglio dilungarmi sui molteplici esempi per i quali, nella gestione della pandemia, la scienza ufficiale ha modificato il suo approccio in questi mesi ma, di sicuro, chiudere le porte in faccia a chi esprime dubbi o dissenso non credo sia quello che noi tutti ci auguriamo.

Ma in questo scenario dove si colloca la destra liberale? Anche in questa occasione lascerà la parola esclusivamente a personaggi che fino a ieri erano bandiere della sinistra?