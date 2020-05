La mamma del senatore Romani a 99 anni sconfigge il coronavirus

Ha attraversato, vivendole appieno sulla propria pelle, le atrocità del Novecento. Ha combattuto nella guerra civile che nel nostro Paese ha rappresentato l’epilogo del secondo conflitto mondiale. E’ entrata con vigore nel nuovo millennio. E, giunta a ridosso del secolo di vita, ha mandato a stendere il coronavirus.

E’ la bella storia della signora Virginia, novantanove anni di età, nata il 21 novembre 1920, mamma del senatore Paolo Romani (storico esponente forzista, oggi nella pattuglia di “Cambiamo!”).

Quattro settimane fa la scoperta: positività al Covid-19. Disturbo non banale, vista l’età. Difatti Virginia, milanese, non ha potuto sottrarsi al ricovero in ospedale. Inevitabile la preoccupazione fra i suoi cari. Ma la nonnina di ferro ha lasciato il mostriciattolo cinese con le pive nel sacco. Nella giornata di oggi ha rifatto armi e bagagli, ha salutato il reparto perfettamente guarita ed è tornata a casa. Evviva i nonni, una volta di più.