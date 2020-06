La Polonia tra popolari e conservatori

Si sono svolte domenica le elezioni presidenziali in Polonia, una repubblica semipresidenziale che prevede l’elezione diretta, a suffragio universale del Presidente Della Repubblica. I principali contendenti erano il popolare Trzaskowski, l’indipendente Holownia, e l’uscente presidente Duda, di orientamento conservatore. Questo voto è stato percepito perlopiù come referendum su di un partito che è riuscito a radicarsi tanto da essere stato accusato di aver costruito un regime. Il primo turno, come suggerito dalla maggior parte dei sondaggi non ha visto alcun candidato superare la soglia del 50%+1 dei voti, perciò si dovrà procedere ad un secondo turno di ballottaggio tra i due più votato: Duda e Trzaskowski.

Il motivo di interesse particolare è nella preoccupazione dell’Unione Europea e per le tendenze moderatamente euroscettiche del presidente uscente che hanno causato una certa conflittualità nei rapporti. Il presidente in carica Duda ha infatti un orientamento moderatamente euroscettico, più favorevole alle relazioni del cd. gruppo Visegràd, mentre il partito di Piattaforma Civica del principale sfidante, nonché dell’ex presidente del consiglio europeo, Donald Tusk, è ferventemente europeo.

Non solo, il presidente Duda è stato anche accusato dall’UE per due principali questioni: il sostegno di una visione della famiglia di impronta fortemente cristiana, che ha portato ad accuse di violazione dei diritti civili, e riforme del sistema giudiziario, sfociate nella accusa, qua, di violazione dello Stato di diritto. Quindi sia la Polonia che gli altri membri dell’Unione sono estremamente attenti ad un risultato che può avere ripercussioni forti sia sui rapporti internazionali, sia nell’ordinamento interno polacco.

Gli altri principali contendenti erano appunto prima di tutto Holownia, un indipendente con progetti di sviluppo sostenibile, scelto principalmente come candidato anti sistema. Poi Bosak, un giovane candidato scelto dalla “Confederazione” una alleanza polacca di partiti nazionalisti, molto cattolici, liberisti e fortemente euroscettici che hanno ottenuto una sorprendente quarta posizione attirando molti voti di giovani e di critici di Duda. Il candidato del PSL, KosiniaK-Kamyz, centrista agrario ed europeista, e il socialdemocratico Biedron che con molta delusione ha superato di poco il 2%.

Si conferma una Polonia fortemente radicata nella destra politica, tra i popolari e i conservatori, in cui l’asse economico tra più liberisti e più dirigisti, l’asse europeo e l’asse cristiano orienteranno gli elettori nel secondo turno. Il candidato più centista ha giù annunciato di voler avviare dialoghi costruttivi con tutti gli altri, dai centristi del PSL, ai socialdemocratici, fino alla Confederazione di Bosak, di cui alcuni elettori, per quanto nazionalisti, potrebbero scegliere una prospettiva economica – ma anche politica – più liberale. Il vero ago della bilancia però sarà Holownia, che porta con sé il 14% dei voti e potrebbe essere determinante a superare il rivale, sempre che i suoi elettori lo seguano e non lo avessero scelto solo per antipolitica.

È interessante notare anche come il voto si sia polarizzato. Fino ai 29 anni infatti i cittadini polacchi si sono divisi equamente – intorno al 23% – ma hanno premiato principalmente il candidato europeista di piattaforma civica e il giovane nazionalista Bosak. Un risultato invece del tutto deludente per il candidato socialista che non ha raggiunto la soglia del 10%. Oltre i 30 anni raccolgono ampi consensi solo il candidato di Piattaforma Civica e il Presidente uscente Duda che stravince tra gli ultra sessantenni che evidentemente premiano una scelta conservatrice sia in termini valoriali che di assetti statali.