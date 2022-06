La prima volta della Colombia a sinistra, vince il “ribelle” Petro

Così anche la Colombia vira a sinistra. Un altro Paese rafforza l’asse che da Cuba al Venezuela al Cile al Perù all’Honduras sta spostando l’asse politico dell’America Latina. L’ex guerrigliero Gustavo Petro batte in volata il milionario Hernandez che correva per diventare presidente.

Petro è il primo presidente di sinistra del Paese. Le sue idee di riforma dello stato sociale, delle pensioni e della economia hanno fatto breccia, ma soprattutto, a spianargli la strada sono state le mancate riforme, l’impennata della inflazione e la corruzione in un Paese impaurito dalla violenza. Stufi delle politiche disfunzionali centriste e della destra, i colombiani cambiano modello. Soprattutto, cade il tabù della sinistra che non poteva governare perché considerata vicina ai gruppi ribelli.

Petro ha fatto un discorso di unità nazionale, chiedendo dialogo con la opposizione. Il voto popolare femminile, giovanile e indigeno gli ha dato lo sprint per vincere. La vittoria della sinistra in Colombia è un monito che può valere a tutte le latitudini. Senza vere riforme, senza costruire una società capace di dare opportunità nel crescere delle diseguaglianze, senza leader credibili, le forze moderate e liberali perdono. La campagna elettorale del candidato di centrodestra è stata un flop; infatti, non è arrivato al ballottaggio dove ha sostenuto il più populista Hernandez.

La storia di Petro, il nuovo presidente della Colombia

Non molti sanno che Gustavo Francisco Petro Urrego, questo il nome intero, è italo-colombiano. Laureato in economia, ha un passato nella sinistra insurrezionista. Infatti, a soli 17 anni entrò nell’organizzazione rivoluzionaria M-19. Il nome di battaglia scelto da Petro fu “Aureliano”, come il protagonista di “Cent’anni di solitudine”, celebre romanzo di Gabriel García Márquez.

Dopo una lunga attività politica, anche parlamentare, e diplomatica, le posizioni del neopresidente si sono parzialmente moderate. In occasione delle elezioni presidenziali di quattro anni fa ha spiegato: “Sono stato di sinistra, non me ne pento, ma il socialismo non funziona: sono per il capitalismo democratico”. “Non si può costruire la classe media in Colombia senza le iniziative e la proprietà privata. Ma la voglio non per cinque persone ma per milioni”.

Queste posizioni sono abbastanza insolite per la sinistra sudamericana, molto spesso bolivariana. Tanto è vero che ne è scaturita una polemica con il dittatore venezuelano Maduro. “Il chavismo non è socialismo. Chi vuole continuare a vivere esportando petrolio e ponendo termine alla vita del pianeta sono forze di morte anche se si dicono di sinistra”, ha affermato Petro. La risposta di Maduro è stata secca, ma chiara: “Petro, sinistra fallita”. Questo genere di dichiarazioni va comunque preso con le pinze, la politica sudamericana è tradizionalmente più radicale di quanto siamo abituati in Europa.