“La ricetta per non inquinare? Fare meno figli”. Volantino choc del Comune di Cremona

La ricetta per inquinare di meno? Fare meno figli. E’ quanto si legge su un opuscolo distribuito nel punto informativo Spazio Comune di Cremona e realizzato dall’associazione Filiera Corta Solidale in collaborazione con l’amministrazione municipale.

Il consiglio choc è inserito tra le “quattro azioni individuali più efficaci per mitigare i cambiamenti climatici” insieme all’evitare l’uso di auto e aereo e non consumare carne rossa. La pubblicazione è firmata da due assessori, Rosita Viola e Simona Pasquali e il sindaco Gianluca Galimberti si chiama fuori: “Non avevo visto il libretto prima della notizia, quello che è stato scritto è profondamente sbagliato e stupido, grave e non condivisibile” e assicura che l’opuscolo “verrà ritirato”.

Inutile ovviamente il tentativo di spiegazioni di Laura Rossi di Filiera Corta Solidale, autrice dei testi: “Mi dispiace molto di aver urtato la sensibilità di qualcuno, ma quanto scritto voleva avere un respiro ben più ampio rispetto alla realtà locale. Ci siamo poi resi conto del fatto che l’eccessiva sintesi ha dato luogo a un fraintendimento e per questo l’opuscolo verrà ritirato e riscritto più chiaramente, ma gli studi internazionali affermano che il contenimento del sovrappopolamento mondiale può aiutare nella lotta ai cambiamenti climatici”.

Le reazioni intanto sono numerose e tutte critiche. “Poi ti domandi come mai in Italia nascono pochi bambini. A me non interessa il colpevole: il sindaco non può veramente seguire questo livello di dettaglio. A me interessa ribadire che un certo ambientalismo è più individualista ed egoista del liberismo sfrenato”. Commenta il presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, Gigi De Palo, commenta l’opuscolo sulla sua pagina facebook.

Immediata la presa di posizione anche della Diocesi di Cremona, che sul proprio sito pubblica una nota a firma del Gruppo diocesano Laudato Sì e Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro, intitolata “La difesa del Creato passa dalla difesa e generazione della vita”. Un titolo che ovviamente condanna la folle deriva ambientalista sostenuta dalle due assessori di Cremona.