L’arbitro, la Var e il Marchese del Grillo

Grandioso articolo su La Repubblica. Ieri sui campi sportivi di Napoli e Parma si sono consumati due episodi analoghi e, francamente, un po’ sconcertanti. Gli arbitri hanno ignorato due falli da rigore grandi come una casa: di quelli innegabili persino dai tifosi della squadra avversa; di quelli che, rivisti in televisione, chiudono ogni discussione.

Di fronte a tanta evidenza, entrambe le giacchette nere sono state richiamate dalla Var ma, entrambe, si sono rifiutate di recarsi allo schermo per vedere come le cose fossero effettivamente andate. Non è morto nessuno, per carità, ma non è stata una bella domenica per gli arbitri e anche a livello internazionale (in tempo di globalizzazione le immagini circolano veloci), il “movimento” ci ha fatto una figura barbina. Non è, d’altro canto, un caso che i nostri fischietti in ambito europeo siano considerati sempre meno.

Il mondo del calcio, si sa, non ha a che fare con il razionale. C’è un limite di buon senso che però non dovrebbe essere ignorato. La Repubblica, invece, non la pensa così e si è prodotta nello spericolato tentativo di assolvere i due sciagurati. Il ragionamento del giornale è singolare: i “contatti in area” effettivamente vi sono stati e in entrambi i casi i falli erano effettivamente falli da rigore ma, in entrambi i casi, gli arbitri si erano convinti per differenti motivi che non lo fossero e dunque non avrebbero cambiato idea nemmeno di fronte all’evidenza. Ergo: inutile per loro consultare la Var!

Gli arbitri sono uomini e, come tali, fallibili. Possono sbagliare e, magari, può sbagliare anche chi, di fronte a un supporto tecnico e con la possibilità di vedere e rivedere le immagini, persino al rallentatore, ti richiama e ti segnala il possibile errore. Delle due, però, l’una: o la Var c’è e allora se sei richiamato hai l’obbligo di consultarla o si abolisce e si torna all’antico: tertium non datur.

A meno di non voler innalzare il relativismo a filosofia ufficiale del mondo del pallone o, in alternativa, di trasformare l’arbitro in una sorta di riedizione del Marchese del Grillo: “Var o non Var, io so’ io e voi non siete un cazzo!” Così, però, dai e dai, il giocattolo alla fine si rompe.