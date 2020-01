Le sardine vogliono arrivare direttamente al governo nazionale

È ormai ben noto, soprattutto negli ultimi 10 anni di politica nazionale, che la sinistra pur di governare sia disposta a tutto, anche ad improbabili accordi post-elettorali quando “non vince” alle elezioni, in nome della sovranità parlamentare e del rispetto farisaico delle regole per cui in Parlamento si possono formare tutte le maggioranze possibili, anche quando queste siano manifestamente contrarie all’opinione pubblica. Quello che ci saremmo dovuti aspettare è che non solo le sardine dimostrino di seguire questo stesso sistema, ma che vogliano velocemente bruciare tutte le tappe: hanno infatti chiesto di interloquire con Conte per “suggerirgli” le prossime mosse tecniche.

In effetti sembra proprio che le sardine abbiano pienamente partecipato alla campagna elettorale, come società civile politicamente impegnata, e che al culmine della campagna elettorale si siano letteralmente lanciati nell’offensiva finale. Prima, appena saputo che l’ex Ministro dell’Interno avrebbe voluto concludere la campagna elettorale a Bibbiano, il comune simbolo dello scandalo dei sospetti illegittimi affidi di minori e associati al PD, il Santori si è subito affrettato a prenotare quella stessa piazza per togliere argomenti di propaganda al leader dell’opposizione, che ha definito un pollo per la poca tempestività: peccato che lo scaltro ragazzo non sapesse, o non ricordasse, che per legge durante le campagne elettorali i partiti politici hanno diritto di precedenza sulle altre manifestazioni.

Almeno sono riusciti ad ottenere un buon successo là dove avevano iniziato: a Bologna, questa volta in Piazza VIII Agosto, la cosiddetta “piazzola”, dove hanno organizzato un evento-concerto che grazie agli ospiti famosissimi – tra cui la iena Pif e il cantautore Guccini, entrambi da sempre neutrali -, tanti gruppi come i Modena City Ramblers, famosi per una versione rock di “Bella Ciao”- ormai inno del movimento apolitico, e contorni poco chiari, tra cui bevande vendute a prezzi stracciati, voci di parcheggi gratis ecc., hanno attratto persone da tutta Italia (ma anche da tutta l’Emilia-Romagna?). Le fonti ufficiali parlano di 40 mila persone, probabilmente numeri gonfiati, ma che dimostrano l’intento di riunione.

A cosa sia poi finalizzata questa riunione? Sembra che il dialogo diretto col Governo e il suo Presidente sia un passo necessario, per abolire i decreti sicurezza, iniziare la democrazia digitale (un problema che attanaglia l’Italia!) e istituire una DASPO per i crimini di odio in rete: andare a scovare i profili falsi, installare un corpo di polizia con preoccupanti sfondi politico-ideologici, diretti verso una parte, ed estrometterla; democraticamente. Infatti nella retorica montata ad arte per tutta la campagna sardiniana contro l’odio, i simpatici ragazzini sembrano essersi scordati di controllare quanti insulti fossero rivolti quotidianamente contro la candidata di destra, Lucia Borgonzoni, che è donna ma ha un difetto, lo stesso di Giorgia Meloni, anch’essa costantemente vittima di insulti: essere di destra.