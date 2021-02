L’Oms: contagi Covid dimezzati nel mondo dall’inizio dell’anno

Contagi dimezzati nel mondo dall’inizio dell’anno. E, considerato che siamo appena a metà febbraio, il dato appare assai significativo.

La notizia è stata fornita non da una centrale negazionista, ma dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Via Twitter, il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus ha fatto sapere che il numero dei casi a livello globale è diminuito per la quinta settimana consecutiva, con un bilancio settimanale pari alla metà rispetto all’inizio del 2021: da oltre 5 milioni nel periodo 4-10 gennaio a 2,6 milioni nel periodo 8-14 febbraio.

Il direttore dell’Oms attribuisce il dato, oggettivamente confortante, all’efficacia delle misure di sicurezza sanitaria adottate, e invita a non mollare la presa. L’auspicio è che il trend consenta anche di sperare in un ritorno alla vita per una economia che soffre in misura ormai insostenibile il peso di una crisi senza precedenti.