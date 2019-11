M5s, consultazione Rousseau: sì alla lista in Emilia-Romagna

Il voto sulla piattaforma Rousseau sulla possibilità o meno di presentare la lista del Movimento in Emilia-Romagna ha capovolto le aspettative dei vertici del Movimento 5 stelle.

Gli iscritti infatti hanno detto un netto no alla pausa elettorale.

Sono state espresse 27.273 preferenze su un totale di 125.018 aventi diritto al voto. Il ‘No’ – che per come è stato espresso il quesito referendario significa sì alle liste – ha ottenuto 19.248 voti attestandosi al 70,6%; il sì, invece, si è fermato a 8.025 preferenze rappresentando il 29,4% degli aventi diritto al voto.

Il M5s sarà quindi presente con la propria lista alla prossime elezioni regionali del 26 gennaio in Emilia-Romagna ed in Calabria.

Dobbiamo essere tutti felici del risultato della votazione di oggi – scrive Di Maio in un post su facebook- In Emilia Romagna e in Calabria ci presenteremo e i parlamentari e i consiglieri regionali mi hanno chiesto di correre da soli’. Così il leader M5S commenta l’esito della votazione sulla piattaforma Rousseau. ‘La prossima settimana individueremo i candidati presidenti’ dice Di Maio.