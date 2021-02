Naufraga il Conte-ter: Mattarella convoca Mario Draghi

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato per domani alle 12 il professore Mario Draghi al Quirinale. La comunicazione di Mario Draghi al Quirinale è stata annunciata da Giovanni Grasso, portavoce del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al termine di una giornata convulsa che ha visto naufragare il tentativo del presidente della Camera di saldare la maggioranza per il ‘Conte Ter’.

“Vi sono adesso due strade tra loro alternative: dare immediatamente tempo a un governo adeguato a fronteggiare le gravi emergenze sanitaria sociale ed economica-finanzaria. Ovvero quella di immediate elezioni anticipate: questa seconda strada va attentamente considerata perchè le elezioni rappresentano un esercizio di democrazia” – aveva detto lo stesso presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine del colloquio al Quirinale con il presidente della Camera, Roberto Fico, che aveva concluso il suo mandato esplorativo senza successo. “La campagna elettorale coinciderebbe con un momento cruciale per le sorti dell’Italia. Il virus richiede un governo nella pienezza delle funzioni e non un governo con attività ridotta al minimo com’è inevitabile in campagna elettorale. Lo stesso vale per la campagna vaccinale”.