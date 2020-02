Non vi illudete! Sulla prescrizione è sempre il solito Renzi: un bluff

Il deprimente duetto fra Piercamillo Davigo e Maria Elena Boschi andato in onda ieri sera su La7 – con il primo a ripetere l’amena teoria secondo la quale la durata dei processi dipenderebbe dalle troppe garanzie che regolano il giudizio d’appello, e la seconda a recitare la lezioncina sui princìpi costituzionali sulla quale l’avevamo vista adoperarsi (al contrario) ad esempio nei confronti di Anna Maria Cancellieri – è solo un tiepido assaggio dello spettacolo in corso sul “fine processo mai” meglio noto come riforma Bonafede.

Diciamo subito che fra i frequentatori di questo giornale probabilmente nessuno si sarebbe seduto nello stesso governo con l’attuale ministro guardasigilli, al secolo Fofò Dj, per cristallina incompatibilità di visione del mondo. Altri che si professano garantisti – Matteo Renzi e i renziani, per non fare nomi – hanno scelto di farlo, annunciando però fuoco e fiamme sulle norme liberticide volute dal pentastellato.

Messa così, era ovvio che nel mirino finisse il nuovo regime di (non) prescrizione dei reati, sul quale il M5S si gioca la faccia e ora, in senso inverso, anche l’ex sindaco di Firenze ha investito buona parte di quel che resta della sua credibilità.

La cronaca delle ultime ore in materia appare ingarbugliata ma in realtà è piuttosto semplice. Per uscire dall’impasse, le forze di maggioranza (esclusa Italia Viva) si accordano su un “lodo Conte” proposto dall’avvocato del popolo di stanza a palazzo Chigi – una via intermedia da molti contestata ma comunque un’attenuazione della draconiana “dottrina Bonafede” – da inserire nel decreto Milleproroghe e approvare con il ricorso al voto di fiducia. I renziani fanno le barricate, e propongono un “lodo Annibali” (dal nome della deputata Lucia) che prevede una moratoria di un anno per addivenire a una soluzione.

A mettere ordine interviene il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale fa sapere a mezzo stampa (e probabilmente anche per le vie brevi) che di toccare la materia penale col decreto Milleproroghe non se ne parla. Del “lodo Conte” non si farà dunque nulla, e la stessa sorte è toccata in Parlamento alla moratoria renziana. Il Consiglio dei ministri varerà un disegno ordinario e chi vivrà (forse) vedrà.

A festeggiare in questa situazione dovrebbe essere il ministro Fofò. E invece, per gli strani paradossi ai quali la politica italiana ci ha ormai abituato, a cantare vittoria è il solo Matteo Renzi. Dimenticando, o facendo finta di non sapere, che la riforma Bonafede è già legge dello Stato e parte integrante del nostro ordinamento. E che dunque l’aver bloccato qualsiasi tentativo seppur maldestro di modifica avrà il solo risultato di lasciarla in vigore e di allontanare la possibilità di una sua revisione, anche perché tutti sanno che Italia Viva non può permettersi elezioni anticipate e dunque c’è da scommettere che anche stavolta di fronte al bivio tra la salvaguardia di un principio di civiltà e la dimostrazione mediatica di esistenza in vita, Renzi sceglierà il suo tornaconto politico.