Omofobia: via libera della Camera con 265 sì. M5S e Pd applaudono

Via libera dell’Aula della Camera, a scrutinio segreto chiesto da Fratelli d’Italia, alla legge sull’omofobia. I voti favorevoli sono 265, i contrari 193, 1 astenuto. Respinta sia la richiesta delle opposizioni di evitare le celebrazioni della giornata contro l’omotransfobia nelle scuole sia quella di omettere il tema dell’utero in affitto dalle celebrazioni. No anche all’emendamento che chiedeva il parere preventivo dei genitori per la partecipazione dei minori a corsi di formazione ad hoc nelle scuole. Invece, durante l’esame in Assemblea, le maggiori tutele sono state estese alla disabilità, con il sì del centrodestra. La legge va ora in Senato. Dopo che il presidente Fico ha proclamato il risultato della votazione, tutti i deputati di maggioranza si sono alzati in piedi ed hanno applaudito a lungo.