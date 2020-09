Regionali, male il centrodestra in Toscana e Puglia. Toti, Zaia e Acquaroli vincono in scioltezza

Dura e imprevista sconfitta in Toscana e Puglia, nulla da fare come previsto in Campania e vittoria in Veneto, Marche e Liguria. Finisce così per il centrodestra la tornata elettorale delle Regionali. In Toscana la Ceccardi con la metà delle schede scrutinate risulta staccata di circa 8 punti dal candidato di centrosinistra Giani, in Puglia Emiliano stacca decisamente Fitto e in Campania De Luca lascia al palo Caldoro. Acquaroli nelle Marche, Zaia in Veneto e l’ottimo risultato di Toti in Liguria rendono la giornata per la coalizione Lega-Fdi-ForzaItalia meno difficile.