San Bonaccini, ora il 26%degli italiani lo vorrebbe addirittura premier!

Stefano Bonaccini al massimo dei consensi dopo la vittoria di domenica in Emilia Romagna. Secondo un sondaggio Emg Acqua presentato oggi ad Agorà, il programma condotto da Serena Bortone su Raitre, alla domanda ‘Bonaccini potrebbe essere un buon candidato premier per il centrosinistra?’ ha risposto ‘si” il 26% degli intervistati, ‘no’ il 24%. Il 50% preferisce non rispondere. Tra gli intervistati elettori di centrosinistra i ‘si” salgono al 50%, tra quelli del M5s al 37%.