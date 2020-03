Storia della Colonna infame, da domani su L’Occidentale

Da domani L’Occidentale pubblicherà per intero a puntate la Storia della Colonna infame di Alessandro Manzoni.

La Storia della Colonna infame, originariamente concepita da Manzoni come parte di quel capolavoro che sarebbe poi stato I promessi sposi, assunse col tempo una consistenza autonoma, tale da renderla un’opera a sé. Non fu però un nuovo romanzo, come alcuni si attendevano, bensì un lucido resoconto storico minuziosamente documentato sulle fonti dell’epoca. Manzoni, raggiunta la piena maturità letteraria, era ormai convinto che nessun romanzo, per quanto radicato nella storia, potesse mai restituirne a pieno il senso: perché solo la storia serba in sé la verità necessaria a narrare se stessa.

Nella cornice della guerra europea in cui fu coinvolto il Ducato di Milano e dell’epidemia di peste che, diffusa dalle truppe tedesche, ne seguì nell’anno 1630, l’opera ricostruisce la vicenda del ‘processo agli untori’, ritenuti responsabili di ‘ungere’ deliberatamente i muri e le porte delle case milanesi per favorire la diffusione del contagio. Come mostra Manzoni, quella dell’‘unzione’ altro non fu che una fantasia popolare, alimentata però dalle autorità spagnole che reggevano Milano, tanto incapaci di fermare il contagio quanto interessate a usare la vicenda per fini politici.

Il ‘processo agli untori’ culminò per tanti uomini innocenti in una spirale di persecuzioni, di arresti, di torture e condanne a morte ordinate da una magistratura ormai perversamente innamorata della propria astratta, tragicamente infondata, tesi giudiziaria. In questa opera mai letta o riletta abbastanza, Manzoni addita dunque la responsabilità del tanto dolore aggiuntosi al dolore causato dalla peste non nell’insufficienza delle leggi, come volevano gli Illuministi, ma in coloro che con coscienza avrebbero dovuto applicarle, se solo non si fossero lasciati traviare dalla smania del colpevole a tutti costi, o, peggio ancora, dal loro misero tornaconto personale.