Strage di Ustica, anche i viaggi nel tempo in tv per sostenere le fake

Dopo 40 anni la strage di Ustica rimane senza un colpevole. Continuiamo (qui gli articoli precedenti), grazie alla collaborazione con Reggio Report, a pubblicare documenti che smontano la tesi del missile e della battaglia aerea. Qui il link

La puntata di Atlantide su La7 andata in onda mercoledì 24 giugno 2020 e intitolata «Ustica, 40 anni di bugie» continua ad essere fonte di ispirazione per tentare di compiere un’opera di vera e propria contro-disinformazione. Nei paesi anglosassoni si usa il termine “watchdog” – cane da guardia – per indicare quegli osservatori indipendenti che monitorano le notizie pubblicate, per verificarne la correttezza, la veridicità e denunciare, laddove accade, le falsità e le manipolazioni dei fatti.