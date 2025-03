Sussidiarietà applicata, a Futura Expo la ricerca di Magna Carta

Rafforzare il ruolo delle Camere di Commercio nella gestione dei fondi pubblici, nella pianificazione degli investimenti e nel sostegno all’internazionalizzazione delle imprese, rendendole un hub strategico per la crescita dei territori, l’attrazione degli investimenti e la “doppia transizione” digitale ed ecologica. Sono questi i principali obiettivi della ricerca Sussidiarietà applicata: il ruolo delle Camere di Commercio, curata dai giuristi Mario Esposito e Francesca Piergentili e presentata oggi dalla Fondazione Magna Carta nell’ambito della Conferenza Nazionale delle Camere di Commercio, ospitata presso il Brixia Forum di Brescia in occasione della terza edizione di Futura Expo, il più importante evento italiano dedicato all’innovazione sostenibile.

Lo studio propone un modello di governance fondato sulla sussidiarietà e sull’autonomia funzionale degli organismi camerali, per rafforzare il legame con le istituzioni europee e i mercati globali, rendendo il sistema economico italiano più dinamico e competitivo.

“I territori, per esercitare un’autonomia effettiva, necessitano sempre più di solide reti di sussidiarietà applicata. Le Camere di commercio, in mancanza di strumenti idonei da parte dello stato, potrebbero assolvere egregiamente a questo compito,” ha affermato Gaetano Quagliariello, presidente di Magna Carta, intervenendo nel corso dell’evento. “L’esperienza post-pandemica ha evidenziato i limiti di un modello istituzionale ed economico eccessivamente accentrato, mentre le reti di prossimità si sono rivelate essenziali per la coesione sociale. In questo contesto, oggi le Camere di Commercio rappresentano una risorsa strategica, perché in grado di garantire una rappresentanza diffusa e decisioni più vicine alle esigenze del mondo imprenditoriale, valorizzando al contempo le specificità territoriali”.