Trump alla Marcia per la Vita a Washington: “Ogni bambino è un dono di Dio”

“E’ per me un grande onore essere il primo presidente della storia che partecipa alla Marcia per la Vita”. Queste le parole usate da Donald Trump alla 47esima manifestazione nazionale pro-life, a Washington, a cui quest’anno hanno partecipato più di 100mila persone.

“Siamo qui per un motivo molto semplice: difendere il diritto di ogni bambino, nato e non nato, di realizzare il potenziale datogli da Dio – ha detto Trump -. Per 47 anni, gli americani da ogni parte del Paese hanno viaggiato fin qui, per manifestare a favore della vita. E oggi come presidente degli Stati Uniti, sono davvero orgoglioso di esserci anche io. Voglio dare il benvenuto alle decine di migliaia di studenti delle scuole superiori e dei college che hanno affrontato lunghi viaggi in autobus per essere qui nella capitale della nostra nazione. E vi farà piacere saper che ci sono decine di migliaia di persone nelle vie circostanti che abbiamo visto vendndo qui. Se qualcuno volesse rinunciare al proprio posto, possiamo farle passare. C’è un enorme numero di persone fuori. Migliaia e migliaia che non sono potute passare.

“È un grande successo. I giovani sono il cuore della March for Life. Ed è la loro generazione che sta facendo dell’America una nazione pro-famiglia, pro-vita. Il movimento della vita è guidato da donne forti, incredibili leader, persone di fede e studenti coraggiosi che portano avanti l’eredità dei pionieri che hanno combattuto per destare la coscienza della nostra nazione e difendere i diritti dei cittadini. Voi abbracciate le madri con cura e compassione. Vi corroborate con la preghiera e siete motivati dall’amore. Voi siete grati a me e io sono molto grato a voi. Sono venuti anche il ministro Alex Azar e Kellyanne Conway”.